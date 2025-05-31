«Закалка и сила духа»: Песков проехал 40 км на велосипеде в чемпионате «Ростеха»
Дмитрий Песков проехал 40 километров в велочемпионате «Ростеха»
Фото: Telegram/Ростех/rostecru
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Заезд был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков проехал 40 километров на велосипеде в чемпионате компании «Ростех». Об этом сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.
«Ростех» и «Ассоциацией велосипедного спорта высших достижений» провели корпоративный чемпионат по велоспорту. Почетным гостем и участником этого мероприятия стал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Заезд был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего в чемпионате приняло участие 170 сотрудников организации. Пресс-секретарь Путина, как и все, преодолел дистанцию в 40 километров.
«Спорт — уже неотъемлемая часть нашей корпоративной культуры. <…> Сегодня на треке наши специалисты демонстрируют качества, помогающие в работе — спортивную закалку, силу духа и командный подход», — прокомментировал куратор спортивного направления «Ростеха» Илья Мясников.
Подобные мероприятия призваны показать, что память о подвигах наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне жива, отметил Мясников.
Гонки на велосипедах — это не единственная возможность сотрудникам госкорпорации проявить свои спортивные качества. Компания предоставляет возможность заниматься боксом, бегом, лыжами, стрелковым спортом и даже шахматами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Ростех» анонсировал начало поставок SJ-100 на 2026 год.