Ребенок на продажу: во Владивостоке торговали услугами суррогатных матерей
Врачи Владивостока торговали детьми и услугами суррогатных матерей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Новорожденных детей заказчики вывозили за границу.
Врачи во Владивостоке торговали детьми и услугами суррогатных матерей. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
«Рожденных детей за денежное вознаграждение оформляли родившимися на территории РФ с отметкой об отцовстве иностранного гражданина и отправляли в другое государство», — уточнил инсайдер.
По данным следствия, в период с 2018 по 2020 года в одной из частных клиник Владивостока была налажена схема по торговли новорожденными детьми, которых вынашивали суррогатные матери.
В учреждении подделывали медицинские документы, в том числе и справки о бесплодии. И, прикрываясь данным диагнозом, под видом экстракорпорального оплодотворения выращивали эмбрионов. Позже новорожденных продавали для вывоза заказчиками в другие страны.
Заседание по этому делу будет проводиться во Фрунзенском районном суде Владивостока. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае, в городе Минусинск, врачи записывались друг к другу на прием, чтобы не работать в праздники. В медицинском учреждении проводится служебная проверка.