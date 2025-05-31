«Держал в клетке»: Надежда Ангарская рассказал о браке с иностранцем

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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Артистка была замужем за иорданцем с 2013 по 2019 год.

Звезда «Comedy Woman» Надежда Ангарская не смогла смириться с ограничениями и принять ислам в браке со своим первым мужем. Артистка в интервью с MK.ru рассказала о том, с какими сложностями столкнулась в отношениях с восточным мужчиной.

«Он постоянно держал меня в какой-то клетке. Например, мой тренер не мог на мою коленку посмотреть, даже если она у меня хрустит. Я не могла выложить в соцсеть фото с обнаженной ногой, где щиколотку видно. Это бред для меня, а для них это нормально. Я любила своего первого мужа, но не была готова принять ислам и его образ жизни», — призналась Надежда.

Первый муж артистки Раед Бани был родом из Иордании. Пара узаконила отношения в 2013 году. Ангарская поделилась, что стала инициатором развода в 2019 году. Однако свой брак с иностранцем она неудачным не считает, так как от него появился сын Давид. Надежда не запрещает мальчику общаться с отцом.

Сейчас артистка счастлива со вторым мужем, тренером по футболу Николаем Федчуком. Мужчина моложе Ангарской на пять лет. Ради него она решилась на второго ребенка, когда ей уже было 40 лет. У пары есть общий сын Даниил. Надежда отметила, что Николай не ревнует супругу, в отличие от бывшего, и спокойно принимает ее общение и работу в одном кадре с коллегами-мужчинами.

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