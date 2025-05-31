Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

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По мнению пресс-секретаря президента РФ, Эммануэль Макрон «не понимает реального положения дел».

Вместо того, чтобы продвигать мирные инициативы, Франция избрала путь усиления давления на Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию. По-прежнему Франция надеется, что от России можно чего-то добиться давлением», — заявил Песков.

По его словам, все это говорит лишь о полном непонимании сути России. Песков сожалеет, что французский президент Эммануэль Макрон «не понимает реального положения дел».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появилась расшифровка слов Брижит Макрон после пощечины мужу. Первая леди Франции тогда не только ударила мужа, но и не взяла его за руку.

Елисейский дворец не сразу признал подлинность кадров с ударом, ссылаясь на проделки нейросетей. Однако доказательства были неопровержимы, и пришлось признать неудобные кадры настоящими.

Сам Эммануэль Макрон после знаменитого удара от жены пытался оправдаться, сказав, что они «просто дурачились».