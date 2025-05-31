«Мы стали честнее»: Вадефуль раскрыл планы Германии на Украине

Фото: Reuters/Annegret Hilse

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Страны-союзницы Киева пытаются укрепить позиции Незалежной в переговорах с Россией.

Германия больше не стремится к полноценному поражению России в украинском конфликте. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Полного поражения <...> России <...> ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что сейчас страны-союзницы Киева стараются работать над укреплением позиций Незалежной в переговорах с Россией. Он уверен, что сложившуюся ситуацию удастся решить при помощи дипломатии.

Однако на вопрос о том, находится ли Германия в состоянии гибридной войны с РФ, он ответил, что между государствами нет «явного мира».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн поддержал идею создания зоны безопасности в РФ на границе с Украиной. Данное предложение было озвучено главой МИД России Сергеем Лавровым после массированного удара беспилотниками ВСУ по российским территориям.