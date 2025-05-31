Датчанку будут заочно судить за вторжение в Курскую область
Назначена дата заседания по делу о вторжении датчанки в Курскую область
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Женщина объявлена в международный розыск.
Вторгшуюся в Курскую область датчанку-наемника будут заочно судить. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда, где и будет проходить рассмотрение дела.
«По итогам предварительных слушаний уголовное дело в отношении Йоргенсен Аннабель Кристин Уль назначено к рассмотрению в открытом режиме, в заочной форме. Дата первого заседания по существу запланирована на 9 июня», — уточнили представители суда.
Йоргенсен предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ: «незаконное ношение оружия», «незаконное пересечение границы с применением насилия», «участие наемника в вооруженном конфликте», «контрабанда взрывных устройств и боеприпасов», «террористический акт».
Датчанка объявлена в международный розыск.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд заочно приговорил иностранного наемника к 14 годам тюрьмы за службу в ВСУ.