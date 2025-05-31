«Величайший вызов» миру: Каллас испугалась укрепления отношений между РФ и Китаем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Ранее глава МИД КНР Ван И заявлял, что сотрудничество страны с Россией на нацелено против третьих стран.

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас считает укрепление отношений между Россией и Китаем «величайшим вызовом» для всего мира. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на выступление дипломата на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Когда Китай и Россия говорят о совместном руководстве изменениями, невиданными за последние сто лет, и о пересмотре глобальной системы безопасности, мы все должны быть крайне обеспокоены», — заявила глава европейской дипломатии.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявлял, что сотрудничество Китая с Россией на нацелено против третьих стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров обрушился с критикой на действия лидеров ЕС. Он заявил, что ряд политиков Европейских стран отказываются урегулировать конфликт на Украине через устранение первопричин. Такая позиция, по его мнению, не приближает мир, а лишь «подогревает» конфликт.