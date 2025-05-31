Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

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Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские войска освободили Водолаги в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области. <...> Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новопль Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что ударом «Искандера» в Сумской области уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США и боеприпасы к ним.

Средства ПВО РФ за сутки сбили 169 беспилотников. Потери ВСУ за сутки составили около 1 425 боевиков, два танка и 18 боевых бронемашин.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.