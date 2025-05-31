«С удовольствием»: Жасмин заявила о желании принять участие в «Интервидении»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Конкурс пройдет 20 сентября 2025 на площадке «Live Арена» в Москве.

Заслуженная артистка РФ певица Жасмин изъявила желание в будущем представить Россию на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

«С удовольствием. Честно, я даже недавно об этом задумывалась: я хотела бы поучаствовать, представить нашу страну на «Интервидении», — сказала она.

Артистка отметила, что новость о возрождении конкурса для нее стала очень радостной.

«Когда я узнала о том, что «Интервидение» пройдет вновь, то, скажу честно, подумала: «А почему мы не сделали этого раньше? У нас в стране очень много талантов», — пояснила она.

Жасмин добавила, что теперь тема патриотизма вновь актуальна среди жителей России.

Кроме того, артистка уверена, что «Интервидение» способно сблизить страны. Также она не сомневается в том, что конкурс пройдет успешно и станет очень популярным.

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс эстрадной песни. Изначально он проводился с 1960-х по 1980-е годы. Организаторами выступала Международная организация радиовещания и телевидения. Участие в конкурсе принимали артисты из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки и других регионов.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области. Известно о 20 странах, подтвердивших свое участие.

От России на конкурс поедет заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

Впервые о том, что SHAMAN представит Россию на конкурсе, стало известно 19 мая в эфире программы «Пусть говорят». Артист заявил, что планирует выступать на русском языке. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 на площадке «Live Арена» в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN развивает собственный продюсерский центр. Артист записал совместный трек с другом Никитой Осиным.