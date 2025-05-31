Эксклюзивные эксперименты и открытия: как создавался научно-популярный проект «Тело как гаджет»

В 2025 году на конференции Startup Village впервые увидели свет инновационные медразработки

Фото, видео: НМГ ДОК; 5-tv.ru

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Руководитель «НМГ ДОК» рассказала о его особенностях.

«Тело как гаджет» — научно-популярный проект, который заставляет задуматься о будущем человечества, технологиях и новых гранях реальности. Историю его создания рассказали глава «НМГ ДОК» Юлия Засько и генеральный директор информационного агентства «Телецентръ» Юлия Шамаль на встрече в рамках конференции Startup Village.

Они объяснили, почему популяризация научных тем в обществе — это важно, а также поделились открытиями, которые удалось сделать в ходе работы над проектом.

«Тело как гаджет» — цикл научно-популярных фильмов, в которых демонстрируются эксклюзивные научные эксперименты и открытия. Он состоит из частей «Разум», «Кровь», «Кожа» и «Зрение». Релиз проекта состоялся весной на платформе Wink.

В 2025 году на конференции Startup Village впервые увидели свет инновационные медицинские разработки столичных клиник и научных организаций. Мероприятие проводится уже 13 лет и ежегодно формирует новое поколение предпринимателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «НМГ ДОК» раскрывает секреты биохакинга.