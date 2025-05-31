Более 190 студентов из 80 стран трудоустроены в Москве в рамках проекта Start in Moscow

Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Среди зарубежных специалистов наиболее востребованы бизнес-аналитики, аналитики данных, инженеры и ИТ-специалисты.

Более 190 студентов и специалистов из 80 стран, в том числе Африки, СНГ и Азии, прошли стажировки или были трудоустроены в рамках проекта Start in Moscow. Он направлен на сотрудничество между иностранными талантами и столичным бизнесом с последующей интеграцией в экономику Москвы.

Start in Moscow — первый в столице проект поиска и привлечения иностранных талантов в технологические компании города, реализуемый АНО «Развитие человеческого капитала». Он помогает компаниям, нацеленным на глобальный рынок, решать актуальную на сегодняшний день проблему дефицита специалистов, обладающих уникальными компетенциями, а иностранцам — адаптироваться к жизни в Москве, развить профессиональные компетенции и трудоустраиваться в динамично развивающиеся компании. Сегодня уже более 100 иностранных специалистов трудоустроено, свыше 60 успешно стажируются и около 20 прошли практику в московских компаниях.

«Start in Moscow мы открыли в апреле 2024 года. Проект позволяет предпринимательскому сообществу посмотреть на иностранные кадры как на перспективный ресурс развития международного сотрудничества в качестве амбассадоров российских компаний за рубежом. Партнерами Start in Moscow уже стали около 80 столичных компаний. Кроме того, проект сотрудничает с крупнейшими вузами Москвы. Мы собрали базу из 300 уникальных иностранных специалистов, и она постоянно пополняется», — рассказала Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Наиболее востребованные зарубежные специалисты среди компаний-партнеров — бизнес-аналитики, аналитики данных, инженеры и ИТ-специалисты. Среди соискателей представители более 80 стран: Латинской Америки (Мексика, Аргентина, Перу), Азии (Вьетнам, Индия), Африки (Нигерия, Гана), Европы (Сербия, Италия) и ближнего зарубежья. В основном это амбициозная молодежь в возрасте от 24 до 29 лет, выпускники гуманитарных (20 процентов) и технических (48 процентов) направлений.

Иностранцам проект предлагает сопровождение при трудоустройстве — от помощи с визами и разрешением на работу до адаптации в Москве. В рамках Start in Moscow зарубежному специалисту помогают составить резюме в соответствии со стандартами столичного рынка труда, оказывают содействие в поиске компании для стажировки или работы. Пользователи имеют доступ к специальным программам партнеров по медобслуживанию, языковым курсам, банковским продуктам, поиску и подбору жилья. Таким образом, создаются максимально благоприятные условия для их деловой и социальной адаптации.

Многие иностранные специалисты, которые пришли работать в столичные компании по программе Start in Moscow, помогли новым командам работать эффективнее. Одна из них — активно растущая технологическая компания по производству программного обеспечения — обратилась к проекту Start in Moscow для поиска зарубежных экспертов. Ее целью было расширить свое присутствие на международном рынке. Менеджеры подобрали для компании трех иностранных бизнес-аналитиков, в число которых Бранко Вучкович из Сербии. Он узнал о проекте из рассылки Высшей школы экономики, где учился на магистратуре по направлению «Международные отношения: европейские и азиатские исследования». После успешного прохождения собеседования на вакансию бизнес-аналитика и испытательного срока он остался в команде и занял должность руководителя международного отдела. Теперь Бранко Вучкович занимается анализом перспективных регионов для экспорта и налаживанием контактов с представителями бизнеса и государственных структур за рубежом.

Студент Российского биотехнологического университета Сарваржон Рахматов из Таджикистана обратился к проекту Start in Moscow с запросом помочь в трудоустройстве в фармацевтической отрасли. Его резюме заинтересовало крупную аптечную сеть, и сейчас студент успешно совмещает учебу с работой.

Сервис также помогает вузам-партнерам подобрать базу практики и стажировки для иностранных студентов. Так Нгуен Тхи Хаи Ань из Вьетнама, студентка Государственного университета управления, направила свое резюме во время проведения мероприятия проекта Start in Moscow в вузе. Девушка получила приглашение пройти практику в российской компании — разработчике цифровой платформы для строительной отрасли.

Успешно проходит стажировку Гудо Макмиллан из Зимбабве. Его пригласил в команду Всероссийский студенческий союз, где он занимался программированием, помогая разрабатывать чат-бот и сайт. Благодаря поддержке команды проекта Start in Moscow Гудо быстро адаптировался в организации. Сейчас он продолжает развиваться в ИТ-сфере, совмещая учебу с практической работой. Участие в проекте Start in Moscow стало для него отличным шансом применить полученные знания и наладить профессиональные связи.

Start in Moscow — это больше, чем карьерный лифт для иностранных специалистов. Это мост между талантами со всего мира и возможностями московского бизнеса, система поддержки на всех этапах — от составления резюме до культурной адаптации. Для компаний это доступ к уникальному международному кадровому резерву, позволяющий быстро заполнять вакансии специалистами, готовыми к работе в глобальной среде.

Проект продолжает развиваться, открывая новые перспективы для иностранных специалистов и укрепляя позиции московских компаний на международной арене.