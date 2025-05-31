США планируют расширить торговые санкции в отношении технологического сектора Китая

Фото: Reuters/Fabian Bimmer

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Белый дом придумал, как еще помешать стремительному развитию геополитического конкурента.

Соединенные Штаты планируют расширить торговые санкции в отношении технологического сектора Китая. Американские власти намерены наложить лицензионные требования на сделки с дочерними компаниями, чьи материнские компании уже находятся под санкциями. Об этом сообщается в очередном материале агентства Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Администрация Трампа (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) планирует расширить ограничения в отношении технологического сектора Китая с помощью новых правил, чтобы захватить дочерние компании, подпадающие под ограничения США», — сказано в статье.

Новая политика Белого дома преследует главную цель — исключение обходных путей ранее введенных ограничительных мер с помощью создания новых дочерних компаний. Отмечается, что некоторые крупные китайские фирмы, разрабатывающие и производящие полупроводники, подпадают под санкции США через определенный список организаций в рамках масштабной кампании по сдерживанию технологического подъема геополитического конкурента. В него входят, в том числе, Huawei Technologies Co. и Yangtze Memory Technologies Co.

Решение Вашингтона, что ожидаемо, может усилить напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира. Кроме того, американский лидер только на днях обвинил Китай в нарушении большей части соглашений после переговоров в Женеве. Экспортный контроль, введенный Вашингтоном для ограничения доступа Китая к передовым полупроводникам, привел к конфликту с Пекином, в свою очередь подавление экспорта критически важных минералов со стороны КНР возмутило чиновников Трампа.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Дональд Трамп не намерен заключать торговую сделку с Евросоюзом.