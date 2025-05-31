Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Последствия стресса в период ЕГЭ могут быть сокрушительными для психики. Нельзя позволить этому грузу сломать ребенка.

Наступила непростая и ответственная пора экзаменов, в большей степени, разумеется, тревожатся старшеклассники и их родители. Медицинский психолог Эвелина Мирошниченко дала несколько советов, которые могут помочь справиться с этим испытанием. По мнению эксперта, первое, чему необходимо научить ребенка, это умению расслабляться. Потому что состояние психики напрямую связано с концентрацией внимания или усидчивостью.

«Это как с компьютером, который зависает от количества задач. Когда наша психика очень сильно занята стрессом, у нее просто нет возможности заниматься каким-то другим делом. И потом дети говорят, мол, я беру экзаменационный материал, открываю его и ничего не вижу, не могу ничего прочитать и не могу сконцентрироваться. Это говорит нам, что психика находится в стрессе», — отметила Мирошниченко.

Упражнение, которое поможет расслабиться в трудный момент, можно начать выполнять заблаговременно — за месяц-два до начала экзаменов или за несколько недель. Но и в пиковый момент стресса оно будет эффективно. В основе — дыхание, причем практиковаться можно даже во время ответа у доски или написания контрольной работы незаметно для окружающих.

«Делаете вдох носом и длинный выдох ртом, вдох носом и длинный выдох ртом. Дыхание делаем без задержки. Специально показываю гипертрофированно, шумно. Именно так можно и нужно выполнять его дома, когда вы делаете его для профилактики. Когда вы делаете его в обществе, можно делать это тихонько. Помогает колоссально, потому что это как раз та самая комбинация горячих клавиш, которые помогают перезагрузить наш компьютер и сконцентрироваться на том, что необходимо», — сказала психолог.

Еще одна действенная практика, спасающая даже при панических атаках — массаж рук. Нужно растирать поочередно каждый палец, продолжая предыдущее дыхательное упражнение с длинным выдохом. Сначала растирайте пальцы, потом ладонь с обеих сторон, а затем переходите на другую руку. В процессе вы как бы отвлечете психику от факторов стресса, благодаря чему сможете успокоиться и сконцентрироваться.

Уверенность в будущем как залог спокойствия

Немаловажный аспект подготовки к экзаменам — план на дальнейшее обучение. Эвелина Мирошниченко настаивает, что профориентация крайне важна. Причем начинать эту работу стоит в девятых классах, когда еще есть возможность выбрать предметы, которые ребенок будет сдавать в 11-м. Ведь существуют разные варианты: можно получить среднее образование и в достаточно юном возрасте иметь профессию, а затем уже получать высшее. Кроме того, профориентационные занятия помогают старшекласснику понять свои сильные стороны, раскрыть свои таланты, способности, понять, к чему лежит душа, в чем его миссия, что делает его счастливым. Направить чадо — задача его родителей.

Но даже если вы предоставили ребенку все возможности для самоопределения, он может их опротестовать. Не стоит забывать, что подростки могут быть непредсказуемыми, переменчивыми и непоследовательными. Однако это не означает, что им не нужна поддержка. Самое главное — это любовь и поддержка со стороны мамы и папы, самых близких. Даже во время конфликта и сильного стресса, даже если кажется, что школьнику на ваши старания наплевать.

Бывает и так: все экзамены сданы, вуз выбран, все идет по плану, но состояние ребенка уже близко к критическому, его ментальное здоровье разрушено. Не стоит надеяться, что время его вылечит, ведь впереди новые испытания. Нередко с последствиями приходится разбираться месяцами, годами! Ведь все разные — одних трудности закаляют, а другие оказываются слишком ранимыми и ломаются.

«Изучайте своего ребенка, помогайте ему изучать себя. И, конечно, скажите ему самые важные слова: „Я с тобой, я всегда поддерживаю тебя, на том, как ты сдашь экзамены, твоя жизнь не заканчивается, она только начинается“. Способность отпустить контроль и дать ему возможность выбора — вот это и есть родительская мудрость», — заключила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рособрнадзор запретил рассаживать сдающих ЕГЭ выпускников за круглые столы.