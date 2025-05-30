Дональд Трамп о пощечине Макрону от его жены: «Советую держать дверь закрытой»

Фото: Reuters/Chalinee Thirasupa

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Впервые с 2017 года президент Франции посетил Вьетнам, где встретился с руководством страны, но запомнилась поездка вовсе не его политическими успехами.

Пощечина, которую получил президент Франции Эммануэль Макрон от жены Брижит, «не была хорошей». Такое мнение по поводу скандального инцидента высказал американский лидер Дональд Тпамп, отвечая на вопросы журналистов. По словам главы Белого дома, недавно он созвонился с французским коллегой и выяснил, что сейчас у него «все в порядке». А еще посоветовал впредь семейные неурядицы и вообще личную жизнь не выносить на публику.

«Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», — сказал Трамп.

Брижит Макрон дала пощечину своему мужу во время визита во Вьетнам, первого с 2017 года. Момент попал в объектив камеры, так как дверь самолета, из которого собирались выходить супруги, была открыта. Елисейский дворец не сразу признал достоверность кадров, а они мгновенно разлетелись по сети, даже указывал, что это результат работы нейросетей.

Фрагмент видео, на котором Эммануэль Макрон получил пощечину. Reuters/Chalinee Thirasupa

Попытки замять инцидент успехом не увенчались. Доказательства были неопровержимы, и Франции пришлось признать, что Макрон действительно прилюдно получил от жены по лицу. Сам президент позже пытался сгладить ситуацию и говорил, что они с Брижит «просто дурачились». Тем временем эксперты уже по секундам разобрали ролик с пощечиной.

Так, в материале британского издания Daily Express говорится, что специалист по чтению по губам применил инструмент LipReader Analysis и заявил — госпожа Макрон назвала мужа неудачником после удара и посоветовала держаться от нее подальше. При этом коммуникация между ними была «ледяной». Эммануэль Макрон затем говорил: «Давай попробуем, пожалуйста», — но получил отказ, потому и не взял ее руку во время спуска по трапу.

Ранее 5-tv.ru писал о странной попытке французского лидера реабилитироваться после выходки жены.