«Победу» уличили в незаконном сокращении габаритов ручной клади

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Дамские сумочки и портфели пассажиры имеют право провозить бесплатно сверх нормы, но в авиакомпании так не считают.

Авиакомпания «Победа» незаконно сокращала габариты ручной клади. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку. По ее итогам, ведомство установило, что «Победа» злоупотребляла правом на определение габаритов ручной клади.

«В частности, размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины 4 см), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи. Тем самым „Победа“ умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и т. д.)», — говорится в сообщении.

Щербинский районный суд Москвы признал эти действия незаконными.

На сайте авиакомпании сказано, что взять с собой на борт воздушного судна пассажир имеет права в качестве ручной клади одно место, габариты которого будут соответствовать размерам 4×36×30 сантиметров и весу не более пяти килограмм.

Однако, по условиям перевозчика, все личные вещи суммарно не должны превышать 36×30×27 сантиметров. При этом, в 2023 году Верховный суд добился от «Победы» исключения из требований к ручной клади дамские сумочки и портфели, которые пассажиры имеют право провозить бесплатно сверх нормы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Европе начали продавать авиакресла для полетов стоя.