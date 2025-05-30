В 13 лет жмет 115 кг: Путину рассказали о достижениях юных спортсменов с редкими заболеваниями

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Услышав историю мальчика, президент не смог скрыть изумления. Но этот юноша не единственный.

Президент РФ Владимир Путин восхитился детьми с тяжелыми заболеваниями, которые вернулись в спорт и стали завоевывать медали. Истории юных спортсменов рассказал руководитель фонда «Круг добра» Александр Ткаченко на встрече с главой государства.

«Дети возвращаются не просто к жизни, а к жизни полной радости и веселья. Например, есть девочка Аня, которой 15 лет и которая живет в Кургане. У нее заболевание, которое приводит к множественным переломам. Она смогла вернуться в плавание и стать чемпионкой России. За чемпионат прошлого года она завоевала шесть медалей», — отметил Ткаченко.

Президент страны назвал девочку умницей. А глава фонда продолжил делиться успехами тех, кому помогает организация. В Луганской народной республике 13-летний Кирилл поднимает штангу, несмотря на то, что у него ахондроплазия, которая препятствует росту.

«Настолько сильный дух, что при своем росте в 128 сантиметров приседает со штангой весом 115 килограмм. Он завоевал уже 50 медалей, которые посвящает России», — рассказал Ткаченко.

По словам главы фонда, организация благодаря поддержке государства может предоставлять уникальные препараты по всей стране. Помощь получают 129 детей со 100 заболеваниями. Также Ткаченко отметил, что на вернувшихся территориях есть 68 детей, которые регулярно получают лекарства от фонда.

«Круг добра» — государственный внебюджетный фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Он создан указом президента России в январе 2021 года. Главная цель — уменьшение детской смертности. Организация занимается оплатой хирургического и иного лечения, дорогостоящих препаратов и медицинских изделий.

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