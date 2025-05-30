Швырял об стену и насиловал: экс-помощница P. Diddy рассказала страшные вещи

Фото: www.globallookpress.com/Dan Herrick

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Свой опыт общения с рэпером бывшая ассистентка описала в суде.

Экс-помощница рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, выступавшая в суде под псевдонимом Миа, рассказала на слушаниях о насилии со стороны исполнителя и изнурительных задачах. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Миа, бывшая личная помощница мистера Комбса, дала показания об изнурительных условиях работы, в которых она подвергалась лишению сна и насилию за задержки в выполнении его требований», — следует из публикации издания.

Она утверждает, что Комбс «швырял» ее об стену, бил рукой о дверь и даже бросал ей на голову ведро со льдом.

Кроме того, Миа рассказала о вечеринке по случаю 40-летия рэпера, где ей запрещали закрывать дверь своей комнаты. Музыкант в тот вечер насиловал ее несколько раз. Девушка отмечала, что очень боялась его, поэтому не могла противиться.

Что касается P. Diddy, то он отрицает все обвинения со стороны его экс-сотрудницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассекречены имена еще двух участников вечеринок P. Diddy. Источник информации — личная переписка между рэпером и его бывшей возлюбленной. Переписка Вентуры с экс-возлюбленным была обнародована в зале суда. Сторона защиты рэпера надеялась таким образом доказать, что Кэсси добровольно соглашалась на участие в «белых вечеринках» и была не против грубого отношения к себе.