В России начнут проверять репродуктивное здоровье детям в шесть лет
Мурашко: проверки репродуктивного здоровья будут проводить детям в шесть лет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Далее — ежегодно с возраста 13 лет.
С сентября 2025 года медицинские осмотры для оценки репродуктивного здоровья будут проводить детям в возрасте шести лет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева.
«Осмотры с целью (оценки. — Прим.ред.) репродуктивного здоровья в шесть лет и ежегодно с возраста 13 лет», — заявил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.
Он добавил, что детям из групп риска будут измерять уровень холестерина в крови экспресс-методом с помощью тест-полосок. Исследованию подвергнут также стандартные отклонения индекса массы тела, а результаты планируется фиксировать в первичной медицинской документации.
А подросткам в возрасте 15 лет предстоит прохождение дополнительного скрининга с целью своевременного определения нарушения психического развития.
«Все изменения направлены на раннюю диагностику угроз здоровью и развитию», — сказал министр здравоохранения.
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