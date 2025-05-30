В России начнут проверять репродуктивное здоровье детям в шесть лет

Мурашко: проверки репродуктивного здоровья будут проводить детям в шесть лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Далее — ежегодно с возраста 13 лет.

С сентября 2025 года медицинские осмотры для оценки репродуктивного здоровья будут проводить детям в возрасте шести лет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева.

«Осмотры с целью (оценки. — Прим.ред.) репродуктивного здоровья в шесть лет и ежегодно с возраста 13 лет», — заявил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что детям из групп риска будут измерять уровень холестерина в крови экспресс-методом с помощью тест-полосок. Исследованию подвергнут также стандартные отклонения индекса массы тела, а результаты планируется фиксировать в первичной медицинской документации.

А подросткам в возрасте 15 лет предстоит прохождение дополнительного скрининга с целью своевременного определения нарушения психического развития.

«Все изменения направлены на раннюю диагностику угроз здоровью и развитию», — сказал министр здравоохранения.

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