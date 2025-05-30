Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Карабалинов Алимбек Мукаметьяровичь; 5-tv.ru

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Границу с Казахстаном пересекли уже тысячи краснокнижных животных.

Небывалое нашествие сайгаков переживает Саратовская область. Стада краснокнижных животных мигрируют из Казахстана. Границу уже пересекли тысячи степных антилоп. Они стремительно преодолевают водоёмы, захватывают поля и съедают посевы. От такой атаки больше всего страдают фермеры.

«Когда в советское время численность сайгака сократилась и сайгак перестал туда заходить, этим воспользовался человек, распахали целину и стали сажать различные культуры. Сейчас, когда сайгак вернулся, люди стали жаловаться, что сайгак топчет посевы, выбивает все пашни, урожаи семян», — прокомментировал директор государственного заповедника «Черные Земли» Батаар Убушаев.

Фермерам остается только ждать, когда краснокнижные животные вернутся домой. Миграция у сайгаков два раза в год — весной и осенью.