Фонд «Круг добра» обеспечил жизненно важными препаратами тысячи детей

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Об этом Владимиру Путину рассказал глава организации протоиерей Александр Ткаченко на встрече в Кремле.

В России 29 тысяч детей получают помощь от фонда «Круг добра». Это пациенты с тяжелыми и редкими заболеваниями. Они возвращаются не просто к жизни, а к жизни, которая приносит радость. Об этом сегодня шла речь в Кремле. Президент России Владимир Путин встретился с руководителем фонда, протоиереем Александром Ткаченко. Президент поблагодарил его за организацию работы и пообещал делать все для поддержки источников финансирования. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок рассказал подробнее.

«Как работа идет?» — спросил глава государства.

«Нет в мире иного инструмента, которое бы давало такой оперативный и гарантированный доступ к самым необходимым препаратам для лечения», — ответил глава фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко.

Это, пожалуй, главный итог всей работы фонда. Уникальная идея, поддержка на высшем уровне. Все организовано в кратчайшие сроки и работает. Накануне пятилетия «Круга добра» счет детей, которым помогли, идет на десятки тысяч.

— Бюджет был 100% исполнен, и лекарства поступили детям, а всего с момента начала работы фонда 511 миллиардов. Нужно отметить, что благодаря тому, что фонд ведет…

— Полтриллиона.

— Россия — щедрая душа. И когда вопрос стоит о лечении детей, мы не считаем деньги, потому что за этим жизнь и счастье наших людей.

Семейные трагедии, редкие заболевания, с которыми бороться можно только незарегистрированными и очень дорогими лекарствами. Препараты ценой иногда в миллионы долларов теперь закупают за счет повышенного НДФЛ (налог на доход физических лиц — Прим. ред.) части граждан. Рассчитывать раньше на такое было невозможно.

«Спустя 2 года лечения у Андрея более ровные ножки стали. Хотя это чудеса», — поделилась Майя Балашова.

Чудеса — потому что Х-сцепленный доминантный гипофосфатемический рахит, как у 12-летнего Андрея, встречается редко. И раньше лечить его было нельзя. Дорогостоящие препараты мама вкалывает сама, даже медсестрам не доверяет. Теперь странная походка постепенно выправляется. А любимое увлечение — аккордеон. Особенно удачно получается прелюдии Баха.

Андрею из Рязанской области «Круг добра» помог сохранить зрение. Атрофия зрительного нерва Лебера почти не оставила шансов. Мальчик слеп, лечение не помогало. Но врачи смогли поставить верный диагноз, а родители — вовремя обратиться в фонд.

«Я уверена, что все будет хорошо. Потому что по-другому не может быть», — сказала мама мальчика Ольга Боженова.

Спасают, в основном, редкие зарубежные препараты. На которые в фонде выделяют миллионы и находят способ ввести лекарства в страну. Но ситуация меняется.

«Вводится в гражданский оборот уже отечественные лекарственные препараты, которые получают пациенты, а также медицинские изделия. Наверное, это просто справедливо, чтобы деньги налогоплательщиков оставались здесь, в стране, и работали, и созидали нашу промышленность», — сказал Ткаченко.

«Главное, чтобы качество соответствовало», — отметил Путин.

«Знаете, пациенты нам докладывают о том, как проходит лечение, и за этим наблюдают врачи, и Росздравнадзор, и Минздрав. Вы знаете, лекарства доказали свою эффективность», — добавил глава фонда.

«Это очень хорошо», — заявил президент.

Фонд старается все делать максимально открыто. О чем сегодня протоиерей Александр Ткаченко доложил президенту.

«Я вижу, что фонд работает и развивается, новые направления возникают по орфанным и другим тяжелым заболеваниям, направления по поддержке борьбы с этими недугами. И хочу Вас поблагодарить, потому что одно дело — принять такое решение, найти источник финансирования, а другое дело — организовать работу. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы работу обеспечить, поддержать источники финансирования и создать условия для его дальнейшей эффективной работы. Вам спасибо большое», — сказал глава государства.

Россия уже заняла лидирующую позицию в мире по доступности препаратов пациентам с орфанными заболеваниями. И систему эту будут еще улучшать.