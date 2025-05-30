Захарова: делегация РФ приедет в Стамбул с проектом меморандума

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Российская сторона выдвинет и другие предложения по прекращению огня на Украине.

Российская делегация приедет в Стамбул 2 июня с проектом меморандума и другими предложениями, направленными на урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что делегацию РФ вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Подтверждаем, что российская делегация во главе с помощником президента России В. Р. Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в переговорах России и Украины не будет принимать участие Турция или какая-либо другая страна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что семье Владимира Мединского угрожают на фоне переговоров России и Украины. Речь идет не о туманных формулировках, а вполне конкретных угрозах, которые получают в том числе и дети Мединского. Злоумышленники пишут: «Мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов». Это — намек на ряд терактов, произведенных таким образом.