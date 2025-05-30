Блогера арестовали за надругательство над паспортом РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Ответственность также понесет ее приятельница, которая снимала происходящее на видео.

В Санкт-Петербурге блогера Алену В. арестовали на два месяца. Причина — надругательство над паспортом РФ, снятое на камеру. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Алена будет находиться под стражей до 28 июля. Вместе с ней — ее приятельница, которая записывала происходящее на камеру. Блогерша признала свою вину перед судом и раскаялась в совершенном деянии.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк ранее сообщала в своем Telegram-канале, что блогерша задержана.

«Мои коллеги из Санкт-Петербурга задержали девушку, совершившую циничные действия по отношению к государственной символике и умышленно повредившую свой паспорт», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор певцу Шарлоту за реабилитацию нацизма. Артисту предстоит провести пять с половиной лет в колонии-поселении. Гособвинение просило для Шарлота заключения под стражу на семь лет и пять месяцев. Вероятно, певец смягчил свой приговор, попросив на слушании прощения у жителей России.