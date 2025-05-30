Песков: российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В понедельник утром она будет готова ко второму раунду переговоров с представителями Киева.
Российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул. В понедельник утром она будет готова ко второму раунду переговоров с представителями Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что Москва не будет обнародовать меморандумы РФ и Украины — они должны обсуждаться во втором раунде переговоров.
Дмитрий Пескров отметил, что российский лидер Владимир Путин готов к переговорам по Украине на высшем уровне, но прежде должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций.
Будущее европейской безопасности, по словам пресс-секретаря РФ, нужно обсуждать с европейцами, но в Стамбуле будут переговоры именно между Россией и Украиной.
Первый раунд переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле в президентском офисе Долмабахче. Начались они в 12:30 по московскому времени и завершились примерно в 15:30.
Во встрече принимал участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Кит Келлог, а также посол Вашингтона в Турции Томас Баррак.
Киев представлял глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.
В составе делегации РФ — заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.