Патрушев: Россия планирует экспортировать 53 миллиона тонн зерновых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Посевная кампания в стране в 2025 году идет опережающими темпами.

Динамика экспорта зерна из России в 2025 году ниже, чем в 2024. По итогам сельскохозяйственного сезона она составит около 53 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме.

«Планы Минсельхоза на текущий сезон скромнее — порядка 53 млн тонн, из которых доля пшеницы — около 44,5 млн тонн. Однако ситуация с экспортом зерна сейчас у нас складывается достаточно непросто. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года динамика существенно ниже», — сказал он.

Патрушев также сообщил, что Россия разрабатывает концепцию зерновой биржи БРИКС. В ближайшем будущем она будет представлена партнерам. Вице-премьер РФ объяснил, что международная кооперация — это важный инструмент. Страны БРИКС открыты к сотрудничеству. Они поддержали предложение РФ о создании собственной зерновой биржи, заявил Патрушев.

Вице-премьер РФ добавил, что посевная кампания в России в 2025 году идет опережающими темпами. Ожидается, что урожай зерна по итогам года превысит объемы 2024 года.

«Под зерновые, включая озимые, запланировано порядка 48 млн га. Поэтому ожидаю, что утвержденная структура посевных площадей будет в целом соблюдена. И мы можем рассчитывать на достойные сборы зерновых. Аккуратно скажу: надеемся, что урожай может быть выше, чем в 2024 году», — сказал Патрушев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Патрушев сообщил о выделении 682 млрд рублей на госпрограммы в АПК в 2024 году.