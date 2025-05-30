Лето отменяется: резкое похолодание пришло сразу в несколько регионов России

Резкое похолодание пришло сразу в несколько регионов России

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В Иркутске выпал снег, а Санкт-Петербург накроет ливень.

Зимняя сказка в конце мая. Аномальное похолодание за несколько дней накрыло Иркутск. Кадрами заснеженных улиц делятся в соцсетях местные жители.

Температура воздуха ночью опускалась практически до нуля. Потеплеть в Сибирском регионе может только к середине следующей недели, отмечают синоптики.

Между тем холодный фронт сегодня пришел и в Петербург. Там объявили желтый уровень опасности из-за надвигающейся грозы. Обещают в том числе сильный ветер и ливень.