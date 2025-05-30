Взяла слова обратно? Успенская прокомментировала свой выпад против Киркорова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Певица ранее заявила, что ожог поп-короля на выступлении — знак, чтобы уйти со сцены.

Российская певица Любовь Успенская заявила, что не произносила никаких громких слов о том, что Филиппу Киркорову пора заканчивать музыкальную карьеру. По ее словам — это все происки желтой прессы. Слова артистки передает Telegram-канал «Звездач».

«Это абсолютная неправда, таких комментариев я не давала. Более того! Я, наоборот, желаю артисту дольше быть на сцене и радовать его поклонников», — заявила артистка.

На днях Любовь Успенская сказала, что народный артист Российской Федерации Филлип Киркоров не просто так получил ожоги во время концерта в Санкт-Петербурге. По ее мнению, знаки свыше говорят Филиппу покинуть сцену и оставить «всех в покое». Слова певица передала «Общественная служба новостей» (ОСН).

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник в беседе с 5-tv.ru раскритиковал Любовь Успенскую за слова о Киркорове. Причиной же такого поведения со стороны Успенской Леонид Дзюник называет банальную зависть. Мол, пока певица разбирается со своей дочерью, Филипп собирает полные залы. Также эксперт заявил, что такими выпадами Успенская пытается привлечь к себе интерес. Однако, по словам продюсера, на этот раз до суда не дойдет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что народный артист РФ Бедрос Киркоров незадолго до смерти взял со своего сына Филиппа Киркорова обещание, что тот не будет отменять концерты после его кончины.