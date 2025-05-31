Шантаж и поджоги: украинские колл-центры вербуют россиян для совершения диверсий

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

Жертвами психологического давления стали подростки и пенсионеры — уязвимые категории, которых втягивают сначала в финансовые махинации, а затем в реальные преступления.

За теракты по заданию украинских кураторов сотрудники ФСБ России задержали шесть человек. На удочку в этот раз попались молодые люди в возрасте от 15 до 23 лет. Случаи произошли в разных регионах России, но сюжеты — словно под копирку. О методах воздействия украинских колл-центров рассказывали неоднократно, но все равно появляются новые жертвы. Что нужно знать самим и передать близким, рассказала корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Между собой они незнакомы, но действовали одинаково. Молодые люди из Новгородской, Тюменской и других областей. Самому юному — всего пятнадцать лет. Как и другие задержанные, он поджигал объекты транспортной инфраструктуры и декорации, установленные для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На допросах все признаются: совершили преступление по указке украинских телефонных мошенников.

Чтобы склонить молодых людей к терактам, мошенники действовали по одной и той же схеме. Исполнителей будущих преступлений находили через мессенджеры и убеждали перевести деньги — со своих банковских карт или ближайших родственников на якобы «безопасные счета». Похищали крупные суммы — от ста тысяч до миллиона рублей. Но это была не главная цель.

После перевода денег вербовщики представлялись сотрудниками МВД и ФСБ и угрожали своим жертвам, что тех привлекут к уголовной ответственности якобы за финансирование Вооруженных сил Украины. И в обмен на обещания защитить склоняли доверчивых граждан, попавшихся на крючок, совершать поджоги.

«Ведутся две категории. Это подростки и возрастные люди. Эти люди подбираются из той среды, когда у них не было жизненного опыта общения с правоохранительными органами», — объяснил ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

В группе риска — молодежь и пенсионеры. Выбирая жертв, вербовщики рассчитывают на то, что у них еще недостаточно опыта или, наоборот, из-за пожилого возраста им уже сложно оценивать информацию критически. Сначала вовлекают в финансовые махинации, обычно под безобидными предлогами вроде записи на медицинское обследование. Затем постоянно запугивают. А когда человек уже совершил преступление — шантаж продолжается, только теперь мошенники уже не скрывают, что работают на Службу безопасности Украины.

«И вторая такая особенность — это изоляция. Никому не сообщайте, это спецоперация, вы подставите себя, это будет только хуже, и так далее, и так далее. То есть важно, чтобы у жертвы не было ни с кем контакта», — рассказал психолог Александр Кичев.

Поджоги и нападения на транспортную инфраструктуру и государственные объекты — вот к чему чаще всего подталкивают своих жертв украинские мошенники. Таких случаев становится все больше. Жительница Красноярска бросила три бутылки с зажигательной смесью в бензоколонку. В Перми подожгли здание военного комиссариата. А в Ростове-на-Дону женщина поливала бензином магазины в торговом центре и снимала это на видео. Все эти задержанные позднее признались, что их шантажировали. Но бывает и так, что из-за страха наказания жертвы мошенников даже пытаются скрыть, с кем контактировали.

Даже если теракт совершен под воздействием шантажа, это не освобождает от ответственности. Шестерым задержанным в Тюменской, Ленинградской и Новгородской областях грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.