Знаменитости мирового уровня: рассекречены имена еще двух участников вечеринок P. Diddy

Фото: www.globallookpress.com/Armando Gallo

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Источник информации — личная переписка между рэпером и его бывшей возлюбленной.

Певица Рианна (полное имя Робин Рианна Фенти. — Прим. ред.) и теннисистка Серена Уильямс присутствовали на одной из вечеринок рэпера Шона Комбса (P. Diddy). Это стало известно из переписки между певицей Кэсси Вентурой и Комбсом, пишет портал RadarOnline.

Переписка Вентуры с экс-возлюбленным была обнародована в зале суда. Сторона защиты рэпера надеялась таким образом доказать, что Кэсси добровольно соглашалась на участие в «белых вечеринках» и была не против грубого отношения к себе.

В сообщениях Вентура восторженно делилась с Комбсом своими успехами в карьере и заявляла, что очень счастлива. Представители P. Diddy продолжают настаивать на том, что певице были выгодны отношения с рэпером, а он, в свою очередь, никогда ее к ним не принуждал.

Журналисты, которых допустили на заседание, остались равнодушны к содержанию СМС. Куда больше их заинтересовал снимок, который Вентура отправила экс-возлюбленному в ходе одной из вечеринок. В объективе — лежащие на кровати Рианна и Серена Уильямс.

Нет оснований полагать, что певица и теннисистка имеют отношение к преступной деятельности P. Diddy, их имена не фигурируют в переписке. Остались неизвестны также детали о том, что происходило в тот вечер.

Зато сторона защиты представила сообщения от Вентуры, в которых она якобы сама соглашается на «неконтролируемый» вечер в обществе Комбса и пишет о том, что сильно скучает по их «любовным сеансам». Достоверность этих СМС вызывает сомнения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кэсси Вентура преждевременно родила после суда над P. Diddy.