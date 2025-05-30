Запугать не выйдет: на дипмиссию РФ в Швеции оказывают психологическое давление

Посол Беляеев: на дипмиссию РФ в Швеции оказывают психологическое давление

Фото: Дергачева Ирина/ТАСС

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Правительство Стокгольма игнорирует сложившуюся ситуацию.

На сотрудников посольства России в Швеции регулярно оказывается психологическое давление. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

«На нас открыто пытаются оказывать психологическое давление. Посольство неоднократно становилось объектом атак дронов, которые наносили ущерб его имуществу», — объяснил Беляев.

По словам дипломата, обстановка сложная, при этом поддержки от правоохранительных органов Швеции нет, и все происходящее остается без внимания со стороны властей города. Последняя такая провокация произошла 25 мая.

Кроме того, с разрешения местной полиции около здания посольства регулярно проходят антироссийские акции протеста. Однако, подчеркивает посол, запугать сотрудников дипмиссии РФ не выйдет.

«Сотрудники посольства — и дипломаты, и технический состав — хорошо знают: мы служим России. Этим все сказано», — заверил Беляев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на посольство России в Швеции сбросили с дрона стеклянную емкость с краской. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Швеция получит ноту протеста.