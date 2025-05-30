Окружили машину и прокололи шины: в Каменце-Подольском произошел конфликт прохожих и ТЦК
В Каменце-подольском произошел конфликт прохожих и ТЦК
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ximena Borrazas; 5-tv.ru
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Украинцы окружили автомобиль военкомов, чтобы они не увезли мобилизованного.
Жители Каменца-Подольского дали отпор сотрудникам ТЦК. Они окружили их машину и прокололи шины. Так они попытались защитить от военкомов потенциального призывника. Его силой затащили в автомобиль и уже собирались увозить. Но путь перекрыли возмущенные прохожие.
При попытке уехать, военкомы даже сбили пожилую женщину. В итоге защищать пришлось уже самих ТЦКашников. На место прибыли силовики. Однако неравнодушные украинцы до поздней ночи не давали машине сдвинуться с места.