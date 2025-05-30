Дожди не помогли: в Забайкалье усиливают борьбу с природными пожарами
В Сибири усиливают борьбу с природными пожарами
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Тамошаускас; 5-tv.ru
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До самых проблемных участков спасатели добираются на вертолетах.
В Забайкалье спасателям пока не удается справиться с пожарами. Надежды на обещанные дожди не оправдались. В итоге за сутки огонь охватил еще 100 тысяч гектаров. Тушение осложняют сухие грозы и сильный ветер.
Сотрудникам регионального МЧС помогают специалисты из других областей. Общими усилиями удалось ликвидировать восемь очагов. Дополнительные силы перебрасывают и в Бурятию. Там пожары уничтожают целые леса. На самые проблемные участки спасатели могут добраться только на вертолётах.