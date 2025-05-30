«Последний день»: когда Маск покинет пост в администрации Трампа

Трамп: в пятницу будет последний день Маска на посту в правительстве США

Фото: Reuters/ Kevin Lamarque

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Предприниматель поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы».

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что предприниматель Илон Маск уходит с поста главы департамента эффективности правительства Соединенных Штатов (DOGE). Об этом лидер страны написал на своей странице в социальной сети.

«Завтра в 13:30 (в пятницу в 20:30 по московскому времени. — Прим. ред.) я проведу пресс-конференцию с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день (на посту в DOGE. — Прим. ред.)», — сообщил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что предложит предпринимателю возможность помогать работе администрации президента.

Не так давно Маск сам заявлял, что запланированный срок его полномочий в правительстве подходит к концу. Департамент был создан Трампом для сокращения расходов бюджета страны и реструктурировании федеральных агентств. За время работы данного ведомства были выявлены «шокирующие» траты, которые не согласовывались с конгрессом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Илан Маск рассказал, кто сознательно уничтожает его репутацию.