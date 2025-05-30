Иностранцам могут запретить работать курьерами и в такси в Петербурге

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Новые правила должны вступить в силу 1 июля.

В Петербурге такси и службы доставки могут остаться без иностранных сотрудников. Новые правила должны заработать в Северной столице уже 1 июля. Компаниям дадут три месяца, чтобы нанять новых работников. По мнению чиновников, такие запреты позволят повысить безопасность. Но немало и противников такого решения, прежде всего из сферы бизнеса. Эксперты прогнозируют, что цены на услуги такси и доставки взлетят в несколько раз. Возможные минусы и плюсы такой инициативы изучил корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

Бахтияр работает в Петербурге уже шесть лет. Говорит, до ковида был разнорабочим, после — бросил шпатель и ушел в самозанятые. Сейчас трудится курьером. За 13 часов работы получает по семь тысяч рублей. И хоть пока постановление об ужесточении правил работы для курьеров и таксистов еще не принято, Бахтияр уже подыскивает другие варианты для заработка.

«Ну, стройка тоже — вариант. Из средней Азии вот без работы тоже останутся многие. По-моему, нельзя запрещать это», — заявил разнорабочий.

А вот многочисленная статистика происшествий с такси, где за рулем были иностранные граждане, например, наталкивает совсем на другие мысли. Так, совсем недавно 26-летний водитель без российского гражданства грубо нарушил правила дорожного движения. По словам полицейских, если бы он знал правила, такого бы не случилось. В результате ДТП погибла пенсионерка — пассажир такси.

«Это безопасность наших граждан, потому что ну точно так же как нельзя, чтобы человек, не прошедший соответствующий квалификацию, работал врачом, предположим, делал операции. Точно так же опасно, чтобы он управлял транспортным средством, в котором мы ездим», — заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Что касается таксистов, по самым скромным подсчетам, 50% из них также — иностранцы. И запрет не заставит их сменить работу, уверены эксперты. Водители просто уйдут в тень и будут «бомбить» у станций метро и на площадях. А легальное такси может сильно подорожать.

«Должна быть проведена очень серьезная работа, чтобы эти люди не остались в серой зоне. То есть должны быть серьезные штрафные санкции, вплоть до изъятия автомобилей, как средств незаконной предпринимательской деятельности», — поделился своим мнением представитель общественного совета по развитию такси по СПб и ЛО Андрей Белов.

Пока одни эксперты предвещают катастрофу после введения нового закона в Петербурге, другие, напротив, видят много плюсов.

«Из других иностранцев заменят их, в первую очередь, граждане Киргизии, Кыргызстана, поскольку у них патент, им вообще не требуется, они таможенный союз ЕАЭС, и они, соответственно, все, что делают, вот это — уведомление работодателя, уведомление в МВД отправляют, и все. Естественно, ситуация, когда вы вызываете такси с 1 июля 2025-го, вам сообщают, что машин не будет, и никто за вами не приедет. Нет, так не будет», — заявил доцент кафедры правоведения Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат юридических наук Сергей Андрейцо.

Также в проекте постановления вводятся и правила для курьеров — как они должны выглядеть (речь про сумки и форму с индивидуальным номером), с какой скоростью ездить (предлагают ограничить до 15 километров в час). Также, Комтранс должен будет определить, где можно и нельзя будет ездить на средстах индивидуальной мобильности доставщикам еды.

О том, как экономически, в случае принятия, постановление отразится на компаниях доставки еды и такси, предприниматели пока только считают. Но, в случае принятия проекта, времени на адаптацию в новых условиях работы у них будет немного.

После вступления в силу положений проекта хозяйствующим субъектам будет предоставлено время (ориентировочно три месяца) для прекращения трудовых (гражданско-правовых) отношений с соответствующими иностранными работниками.

Правительство Петербурга в случае принятия проекта намерено установить срок его действия вплоть до конца года. С возможным продлением.