Карантин и «извинительные» скидки: теплоход «Михаил Булгаков» вернулся в Москву

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Леонид Клименчук; 5-tv.ru

На борту работают правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

Более ста пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» заразились норовирусом во время круиза. Свежие данные по итогам лабораторных исследований опубликовал Роспотребнадзор. На судне выявили грубые нарушения санитарных требований. Как выяснилось, на кухне работали повара с признаками кишечной инфекции.

Накануне вечером теплоход завершил свое скандальное путешествие в Москве. Но туристов и экипаж не сразу выпустили на берег. Почему — рассказал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

«Теплоход „Михаил Булгаков“ причалил к Северному речному вокзалу Москвы. На первой палубе столпились люди», — передает Клименчук.

Сначала выход пассажирам вообще закрыли. Прибыла полиция и прокуратура. Вторая палуба, не стесняясь правоохранителей, начала возмущаться. Дорогостоящий отдых испорчен вспышкой некой инфекции. На причале толпятся родственники туристов. Они в курсе, что на борту карантин.

Симптомы ротавирусной инфекции у пассажиров теплохода появились на подходе к Угличу. То есть почти в самом начале круиза. В зоне бушующей заразы люди провели по меньшей мере несколько дней. Болели целыми семьями.

На теплоходе объявили карантин. Один из туристов настолько плохо себя чувствовал, что сошел на берег еще в Угличе. Часть пассажиров заперли в каютах. И всех оставили без горячей еды.

«Они закрыли два камбуза на корабле. Корабль — это не улица, тут не сходишь в другое кафе. Они нас оставили без горячего питания. Кормили сухпаями», — посетовал один из пассажиров.

В пресс-службе Мостурфлота версию с отравлением на теплоходе сначала отрицали, а сейчас публично извиняются:

«Друзья, в связи со сложившейся ситуацией на борту мы хотим принести свои искренние извинения за предоставленные неудобства. Мы прилагаем все усилия для решения возникшей проблемы и надеемся, что это больше никого не затронет, даже вне нашего теплохода».

Одна из версий Роспотребнадзора — грязная речная вода, не исключено, что ей мыли посуду. Что такое случается, говорят даже бывшие сотрудники.

«Они специально экономили на персонале… Техническую воду использовали для мытья посуды и полов», — рассказал бывший сотрудник теплохода «Михаил Булгаков» Виталий.

Но есть и другие предположения. Требований к персоналу на теплоходе — минимум.

«Все, что связано с водными прогулками в России, это все-таки сезонная история, которая чаще всего длится лишь несколько месяцев. И вот за этот короткий срок любой предприниматель пытается максимизировать свою прибыль, и, конечно же, он идет сознательно на какие-то издержки. То есть меньше качества, меньше внимания персоналу и прочее, потому что это бизнес, который чаще всего большую часть времени в году терпит убытки, поскольку нет спроса на их услуги», — объяснил маркетолог Денис Федоренко.

Елена всего неделю назад вернулась из такого речного круиза и тоже отравилась.

«Посуда в ресторане была влажная, мокрая. Иногда попадалась грязь на тарелке», — пожаловалась Елена.

Примерная стоимость отдыха на том же Михаиле Булгакове — 200 тысяч рублей, сезонная наценка за речной воздух. Сам теплоход уже почтенного возраста — 46 лет. Большую часть года простаивает в доках, нуждается в дорогостоящем обслуживании.

«Этому теплоходу почти полсотни лет. Да, он проходил реновацию 12 лет назад, но это давно», — отметил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

В рекламных буклетах для туристов об этом, конечно же, ни слова. В сезон билетные кассы буквально сносятся туристическим течением. Тот же теплоход «Михаил Булгаков» в этом месяце забит по завязку. Следующий рейс — 30 мая в Углич, и билетов почти нет.

Сейчас теплоход проходит санобработку. На борту работают правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Туроператоры, как и владельцы судов, не собираются сворачивать с проложенного курса. После скандала обещают скидку 10% на следующий рейс, лишь бы удержать клиентов.