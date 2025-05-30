Щит от мошенников: в России создают единый национальный мессенджер

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По цифровому ID пользователи получат доступ ко всем услугам.

Забронировать гостиницу, записаться на прием к врачу или купить билет на самолет. Совсем скоро все это можно будет сделать не на разных сайтах, а в одном приложении. В России создают единый национальный мессенджер. Это будет уникальная и надежно защищенная система, не имеющая аналогов. Воспользоваться услугами можно будет после создания цифрового ID. По сути, это электронное удостоверение личности. Революционный законопроект сегодня отправят на рассмотрение в Государственную Думу. О том, как Россия закрепляет статус мирового лидера в области цифровых сервисов, в репортаже корреспондента «Известий» Александра Надсадного.

Законопроект «О создании многофункционального сервиса обмена информацией» — это прорыв в информационном пространстве национальных цифровых сервисов.

«Это будет новый, уникальный сервис, которого еще не видела страна. Это будет обыкновенное приложение в мобильном телефоне, в котором можно будет совершать звонки, пересылать видео, сообщения. Такой классический мессенджер, но с дополнительным функционалом», — рассказал председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Теперь информационные сервисные продукты, раскиданные по разным государственным платформам, объединится под крышей единого приложения, ключ от которого будет в телефоне.

«Это прежде всего возможность для государственных сервисов дать новый функционал и некоторую новую реальную сущность. Напомню, что мы все с вами живем в цифровом мире. Нигде, как в России, так не развиты госуслуги. Мы делаем все с телефона», — отметил гендиректор АНО ИРИ Алексей Гореславский.

Теперь легким движением руки, можно будет не только записаться к врачу, оформить паспорт или оплатить штрафы и коммуналку, но и контролировать учебный процесс детей, управлять финансами, покупать билеты.

«Многие европейские страны об этом могут мечтать, что сидя дома, ты нажимаешь пару кнопок, а у тебя моментально формируется запрос, моментально формируется какая-то справка, моментально можно оплатить и узнать о своих штрафах и так далее. И все больше государственных сервисов у нас выходят в электронный вид», — заявил директор Ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Многофункциональный сервис — это не только статус, но и лидерство в сфере цифровых технологий. В российском виртуальном пространстве к своим поисковым системам, социальным сетям добавится и мессенджер, который направит информационную триаду на защиту цифрового суверенитета страны, о чем не раз говорили на самом высоком уровне.

«Когда мы анализировали ситуацию в 2022 году, мы исходили из того, что это один из самых серьезных вызовов для всей экономики России. Наша стратегическая задача — кратно увеличить использование национального российского программного обеспечения на основных направлениях. И это, безусловно, выбор государства, являющийся одним из приоритетов», — заявлял президент России Владимир Путин.

По задумке разработчиков привычные сервисные возможности разместятся в одном приложении, с функцией обычного мессенджера. Как это удобно показал портал «Госуслуги», который открыл виртуальные двери в государственные структуры.

Войти в сервис можно будет по цифровому ID, только после проверки личности пользователя. Прежде всего — это защита от мошенников. Далее выбранная программа обеспечит достоверность информации, подлинность данных и документов, не хуже бдительной службы безопасности.

Цифровой ID — это электронное удостоверение личности, которое заменит паспорт, права, студенческий билет и школьную карту. С его помощью можно заселяться в гостиницы, подтверждать возраст в магазинах и свое образование. Один из основных плюсов многофункционального сервиса в том, то что все персональные данные пользователей хранятся под надежной защитой.

«Ну и, конечно, главное, что люди будут уверены, пользуясь таким сервисом, что это именно государственная служба, государственная история, что их не обманут. Здесь очень важно борьбой с киберпреступностью это сочетать», - отметил зампред комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

В едином безопасном приложении с помощью Госключа можно будет подписывать документы и обмениваться проверенными данными. Здесь же под защитным зонтиком смогут взаимодействовать учителя, ученики и родители. Национальный мессенджер станет не только самым быстрым инструментом для достижения многих жизненно важных задач, но и щитом от иностранных вмешательств и информационных утечек.