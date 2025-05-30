Кто управлял Белым домом? Близкие Байдена скрывали правду о его здоровье

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В США вышла резонансная книга «Первородный грех», в которой подробно анализируется состояние здоровья 46-го президента США во время его пребывания у власти.

Белым домом несколько лет управляла супруга бывшего президента США. А судьбоносные решения за беспомощного и больного Джо Байдена принимало теневое правительство, так называемое «политбюро». Сенсационные доказательства опубликованы в новой книге — «Первородный грех». Скандальное расследование проливает свет на то, что упорно пытались скрыть демократы. Кто на самом деле стоял во главе правительства и руководил страной? О политических интригах мирового масштаба рассказал корреспондент «Известий» Александр Романов.

Белый дом Трампа фактически обвинил жену Джо Байдена Джилл в преступлении — в том, что она скрывала от американского народа, что ее муж, пока был президентом, утратил дееспособность.

«Бывшая первая леди должна рассказать о том, что она видела в отношении своего мужа, когда она это видела и что она знала. Тут явно речь идет о сокрытии фактов», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Теперь в США все наперебой говорят, что Джо Байден был настолько стар и болен, что просто физически не мог руководить государством.

«Он практически не встречался с большинством членов своего правительства последние два года. Напрашивается вопрос — а кто же управлял страной?» — отметил сенатор США Маркэй Муллен.

Ответ в новой книге «Первородный грех» попытался дать сотрудник CNN Джейк Таппер.

«Посмотрите, что происходило с президентом Байденом! Его состояние сильно ухудшилось, у нас есть истории и факты о том, что происходило на самом деле», — заявил американский журналист.

Действительно, то, что с Байденом что-то не так, давно было видно невооруженным глазом. В книге Таппера говорится, что чем хуже становилось Байдену, тем больше он полагался на крошечную группу помощников, которые и до того ранее работали с ним многие годы. Сотрудники Белого дома между собой называли этих людей «политбюро», намекая на такой же всемогущий орган власти в Советском союзе.

В Белом доме была сила и помощнее этого «политбюро». Это как раз первая леди, Джилл Байден. Все назначения в администрацию президента должны были сперва быть понравиться ей. Но и Джилл не была последней инстанцией, она во всем слушалась своего советника Энтони Бернала. Он буквально лично решал, куда и когда идти или ехать американскому президенту. Консервативная пресса годами говорила про Бернала, что в семье Байденов завелся свой собственный Распутин. Только сейчас выясняется, что это не конспирология, а чистая правда.

«Вокруг президента была узкая группа влиятельных людей. Например, старший советник супруги президента, Джилл Байден, он обладал огромной властью. Он просто как тень, как волшебник страны Оз. Широкая публика даже не знала, как выглядит этот человек, но он обладал огромной властью в Белом доме», — рассказал зампред национального комитета Демократической партии США Дэвид Хогг.

По американским законам, главой исполнительной власти в стране должен быть конкретный человек — президент. Однако Джо Байден был в лучшем случае нижним звеном в цепочке. На уровень выше стояло пресловутое «политбюро», еще выше — жена Джилл, а далее — ее помощник Бернал. Хуже всего, что, заполучив власть, эти люди даже не пытались управлять страной, вместо этого просто перекладывали друг на друга ответственность. И, почему-то, думали, что так будет продолжаться всегда. Именно ближний круг Байдена подбил его идти на второй срок.

«Он просто должен был победить, и тогда он мог бы исчезнуть на четыре года — после этого надо было бы только время от времени предъявлять доказательства, что он жив», — сказал один из давних помощников Байдена.

Однажды американские комики сняли шуточное видео, что Байден, если и не умер, то просто не приходит в сознание, а кампанию за него ведут помощники, которые управляют им, как марионеткой. Приходится признать, что именно этот жутковатый сценарий воплотился в жизнь на самом деле.

Почему у мейнстримовых медиа только сейчас открылись глаза на Байдена, понятно — он больше не президент, его помощники без него ни на что повлиять не могут, а Дональд Трамп только рад повесить на администрацию Байдена всех собак. Недаром Трамп как мантру повторяет про «война Байдена — не моя война».