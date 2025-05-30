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Выступая на заседании Совбеза ООН, он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность переговорному процессу, но будет реагировать на действия Украины военными средствами.

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что враждебные действия против нашей страны не предотвратят поражение Киева. Однако европейские кураторы режима президента Украины Владимира Зеленского пытаются убедить администрацию США вновь спонсировать украинских боевиков. И для этого используют любые методы.

«Главная задача этой кучки милитаристов — не дать главному акционеру, Соединенным Штатам, выйти из геополитического проекта „Украина-антиРоссия“ и продлить войну настолько, насколько можно. Поэтому в ход идут любые провокации, любая ложь в отношении России, ее действий и планов», — заявил постоянный представитель России при ООН.

Небензя добавил: до тех пор, пока Киев будет затягивать конфликт или провоцировать нашу страну ударами по гражданской инфраструктуре, Россия будет продолжать спецоперацию и уничтожать военные объекты Украины. Вместе с тем, постпред дал понять, что Москва настроена именно на мирное урегулирование. В первую очередь, в рамках прямого переговорного процесса, который был прерван еще в 2022 году. И лишь недавно возобновлен. Уже в понедельник пройдет второй этап нового стамбульского диалога.