Курск подвергся атаке украинских беспилотников

Фото, видео: 5-tv.ru

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Один человек получил осколочные ранения, повреждены здания городской больницы и жилого дома.

Украинские беспилотники ночью атаковали Курск.

В результате удара ранен один мирный житель. Он ехал в автомобиле, когда рядом разорвался снаряд. Пострадавший получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Обломками другого дрона повреждено здание Курской городской больницы. Здесь обошлось без раненых. Также части беспилотника упали во двор жилого дома.