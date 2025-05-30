В США неизвестный выдавал себя за главу аппарата Белого дома

Фото: www.globallookpress.com/Patrick van Katwijk

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Расследование и поиск хакеров последовали за взломом телефона одной из сотрудниц администрации президента.

Телефон главы аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс был взломан. В результате хакерской атаки с ее номера злоумышленники разослали сообщения высокопоставленным чиновникам, политикам и предпринимателям. Об этом источник, близкий к ситуации, рассказал в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal. Взломщики разыскиваются.

«Федеральные власти расследуют тайную попытку выдать себя за главу аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс после того, как неизвестная женщина обратилась к видным республиканцам и руководителям предприятий, выдавая себя за нее», — сообщил информатор.

Отмечается, что в распоряжении мошенников также оказался доступ к самым влиятельным сенаторам. Однако содержание их вызывало подозрения. Так, у одного из адресатов Уайлс якобы просила денег, а у другого — список людей, которых может помиловать американский лидер Дональд Трамп. Преступники говорили голосом Сьюзан, что легко могло ввести в заблуждение. Голос, скорее всего, был создан с помощью искусственного интеллекта.

Чиновники, получившие сообщения от Уайлс, усомнились в их реальности еще и потому, что голос звучал очень формально, а еще в речи было слишком грамматических ошибок. Эти особенности и помогли быстро раскусить мошенников. Кто сумел проникнуть в администрацию президента США через телефон сотрудницы, все еще неизвестно. Его истинные мотивы и цели также под вопросом, как и страна, из которой действовали взломщики.

Представители Федерального бюро расследований и Белого дома проводят расследование и пока не располагают данными, причастно ли к атаке иностранное государство.

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