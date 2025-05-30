«Я хочу быть тем, что вы видите во мне»: художник Бэнкси показал новую работу

Фото: www.globallookpress.com/Bernard Jaubert

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Как и прежде, он не уточнил, где находится арт-объект, оставляя поклонникам пространство для догадок.

Знаменитый британский уличный художник Бэнкси, чья личность до сих пор остается загадкой, опубликовал фотографию своей новой работы. На изображении запечатлен минималистичный рисунок: бежевая стена с изображением маяка и надписью «Я хочу быть тем, что вы видите во мне».

Instagram*/banksy

Художник дополнил композицию интересной деталью — на тротуаре изображена тень от дорожного столба, создающая эффект оптической иллюзии. Как это часто бывает с работами Бэнкси, местоположение арт-объекта не раскрывается, что добавляет интриги и провоцирует обсуждения среди поклонников.

Пользователи социальных сетей предполагают, что новая работа может отражать размышления художника о природе восприятия и общественных ожиданиях. Фраза «Я хочу быть тем, что вы видите во мне» перекликается с темой идентичности, которую Бэнкси нередко поднимает в своем творчестве.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Лондоне картину Бэнкси украли через несколько часов после создания.

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