Не сегодня: SpaceX отменила презентацию программы покорения Марса

Фото, видео: Reuters/Gabriel V. Cardenas; 5-tv.ru

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Это произошло после технических проблем при запуске ракеты Starship.

С официальной страницы компании SpaceX бизнесена Илона Маска сегодня пропал анонс большой презентации, где должны были представить программу покорения Марса.

Обычно такие мероприятия ведет сам Маск. Тема становления человечества мультипланетным видом — его любимая. Но мероприятие почему-то отменили.

Возможно, свою роль сыграли последние испытания ракеты Starship. Ведь именно на этот многоразовый корабль у Маска все надежды, связанные с освоением дальнего космоса. Но последний, девятый запуск был неудачным.