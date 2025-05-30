Скончался актер и народный артист Карелии Александр Лисицын

Фото: ВКонтакте/Театр драмы Карелии «Творческая мастерская» /teatr_tm

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Коллеги почтили память старожила и одного из основателей театра «Творческая мастерская».

После продолжительной болезни скончался актер театра драмы «Творческая мастерская» («ТМ»), народный артист Карелии Александр Лисицын. Ему было 70 лет. О смерти коллеги рассказали представители пресс-службы театра в социальной сети «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что Александр Николаевич был не только одним из старожилов учреждения культуры, но и входил в число его мастеров-основателей. Его силами, в том числе, 35 лет назад в регионе появился новый театр.

Артист родился 29 января 1955 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина, затем переехал в Петрозаводск, где служил в Русском драматическом театре, а через семь лет вошел в коллектив зарождающегося театра «Творческая мастерская».

«За годы работы в „ТМ“ Александр Лисицын сыграл более четырех десятков ролей. Наши постоянные зрители наверняка помнят его страстного доктора Чебутыкина из чеховских „Трех сестер“, мятущегося Федора Громова из „Вдовьего парохода“ с его искореженной судьбой и добрым сердцем… И еще множество глубоких, ярких, запоминающихся персонажей, сыгранных большим профессионалом», — сказано в некрологе.

Лисицын также вписал свое имя в историю российского кинематографа. Он сыграл Дональда Донована, увальня-ковбоя откуда-то из Техаса в сериале «Не ссорьтесь, девочки», полковника Арнаутова в «Ментовских войнах» и другие роли в проектах «Улицы разбитых фонарей», «Чужой», «Внутреннее расследование» и «Закон мышеловки».

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Александра Николаевича Лисицына, а также всем, кто знал и был поклонником его творчества. О месте и дате прощания с актером в театре обещали сообщить позже.

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