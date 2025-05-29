Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пассажиров выводят из вагонов поезда.

На станции метро Таганская в Москве произошло задымление. Кадры оказались распоряжении 5-tv.ru.

Как отметил источник 5-tv.ru движение поездов не остановили. Людей вывели из поезда, однако они сели в следующий в направлении Китай-города.

По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность. Задымление произошло не в поезде, а на путях. В пресс-службе московского метрополитена или Дептрансе ситуацию пока никак не прокомментировали.

О пострадавших не сообщалось. На местре уже работают пожарные.