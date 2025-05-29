Путин рассказал об особенностях Крыма: «Уникальное место на Земле»

Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

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Президент объяснил, почему даже воздух на полуострове оздоравливает.

Природные особенности, климат и морской воздух делают Крым особенным регионом России, который вполне может посоревноваться с другими известными мировыми курортами. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями-героинями и семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

«Что касается Крыма, его климата и так далее — это уникальное место на Земле. Много райских местечек на планете. Но Крым даже среди них занимает особое место», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что одно из богатств полуострова, имеющее большое значение для формирования климата, это целебный морской воздух. Этот воздух проходит почти через всю территорию региона. Поэтому и в целом в Крыму, и особенно на его южном берегу одно только пребывание здесь оказывает благотворное воздействие на здоровье людей. По мнению президента, этот фактор чрезвычайно важен.

Как прежде сообщал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, на майских праздниках полуостров планировали посетить более 300 тысяч туристов, что на 12,5% больше, чем в тот же период в 2024-м. Глава ведомства уточнял также, что в среднем сутки проживания этим летом составит около пяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru публиковал отчет Роспотребнадзора о безопасности пляжей в Крыму и Севастополе.