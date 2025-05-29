«Много несостыковок»: адвокат Тиммы разгласила подробности о жизни Седоковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Бывший муж певицы умер в декабре прошлого года. После трагедии его семья настроилась против артистки.

Певица Анна Седокова родила старшую дочь Алину не от футболиста Валентина Белькевича. А на младшую Монику артистке переводил деньги бизнесмен Максим Чернявский, хотя девочка с матерью не жила. Такие подробности появились о жизни Седоковой от адвоката семьи погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Маргариты Гавриловой. Ее слова передает издание KP.RU.

«Вы знаете, там такое нагромождение разных, порой противоречивых и детективных, моментов! Столько несостыковок! Например, на сайте киевского суда можно найти иск от некого Игоря К., который в 2015 году заявил, что является отцом Алины — старшей дочери Седоковой от первого супруга, футболиста Валентина Белькевича. Примерно в то же время Анна судилась за его наследство, так как мужчина умер в 2014 году», — говорит Гаврилова.

По ее словам, Анна смогла отсудить у вдовы спортсмена Олеси Белькевич, к которой он вернулся после развода с Седоковой, лишь одну восьмую часть квартиры бывшего мужа. Однако сама певица заявляла, что унаследовала значительную долю наследства Белькевича.

Также под изучение Гавриловой попал и брак артистки с Чернявским, который доказал, что Анна не занимается воспитанием их общей дочери Моники. Он забрал девочку в США жить с собой. По соглашению разводившихся, следовало, что певица получила крупную сумму денег, два автомобиля и алименты на содержание Моники. При этом, экс-солистка «ВИА Гры» должна была жить рядом в Лос-Анджелесе, чтобы видеться с дочерью. Однако в Штатах звезда почти не бывала, так как работала в России.

«Максим полностью содержал Монику, а еще… платил алименты Анне, на содержание дочери, которая жила с ним в США. В 2017 году Максим перестал платить алименты. Сегодня девочке почти 14 лет, она по-прежнему проживает с отцом в Америке», — добавила адвокат.

Гаврилова рассказала также о следующих отношениях Анны с бизнесменом Артемом Комаровым, в которых родился сын Гектор. По словам адвоката, предприниматель неожиданно расстался с Седоковой и не признал себя отцом мальчика.

Янис Тимма и Анна Седокова состояли в браке на протяжении четырех лет. Баскетболист был младше певицы на десять лет. Проблемы в паре усугубились из-за переезда спортсмена в США по рабочему контракту. 9 декабря 2024 года Янис и Анна официально развелись. А через несколько дней, в ночь с 16 на 17 декабря баскетболиста нашли мертвым в подъезде московской пятиэтажки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Тиммы рассказал о личности Седаковой. Он считает, что певица играла в любовь с его сыном.