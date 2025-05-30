«Все они равны»: участники СВО получат статус ветеранов по возвращению домой

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий/ТАСС; 5-tv.ru

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Вопрос о поддержке российских военных подняли на заседании комиссии Госсовета.

После возвращения со специальной военной операции участники боевых действий получат статус ветеранов. Об этом заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на заседании профильной комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.

«После победы практически все наши бойцы, вернувшись домой, получат статус ветеранов. <…> Президент не раз подчеркивал, что социальные гарантии для всех участников спецоперации должны быть абсолютно одинаковыми, ведь все они равны, вне зависимости от того, кто в каком статусе воевал и защищал Отечество», — отметил он.

Бабушкин добавил, что перед членами комиссии стоит задача по выявлению нерешенных проблем, их анализу и предложению путей решения Президиуму Госсовета. Одним из важнейших вопросов, требующих незамедлительного решения, губернатор выделил модернизацию мер социальной защиты. В первую очередь, тех, которые касаются жилья для ветеранов с инвалидностью.

Помимо этого, на встрече комиссии обсуждались реабилитация, медицинская и психологическая помощь участникам СВО. По словам Бабушкина, необходимо искать новые и совершенствовать проверенные методы лечения в санаторно-курортной отрасли.

По итогам заседания было объявлено, что в комиссии уже были образованы три рабочие группы, которые успели представить наработки по теме встречи. Губернатор добавил, что предложения, исходящие от членов комиссии, представят в Президиуме Госсовета и сделают основой доклада президенту для принятия необходимых решений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поставил задачу о доступности занятий спортом для ветеранов СВО.