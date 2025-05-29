Баланс факторов в пользу рубля: как будет меняться курс доллара в течение месяца

Финансист Шепелев: курс доллара в течение месяца будет колебаться от 82 до 83 руб

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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С чем связно ослабление американской валюты?

Курс доллара в РФ в течение месяца будет колебаться в диапазоне 82-83 рубля, евро — 91-92 рубля, а курс юаня — 11,3-11,5 рублей. Таким прогнозом поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев для 5-tv.ru.

«Полагаем, что рубль в ближайшие недели начнет слабеть, особенно если ключевая ставка будет понижена», — говорит Шепелев.

Эксперт пояснил, что данный сценарий может не реализоваться в случае прорыва в геополитике. Например, в случае достижения мирных соглашений по Украине: тогда национальная валюта может и укрепиться.

Шепелев добавил, что баланс факторов складывается в пользу рубля. Пока что можно видеть новости о продолжении переговоров между РФ и Украиной, а также о нежелании президента США Дональда Трампа вводить новые санкции против России.

При этом рубль базово держится на дисбалансе между стабильным предложением валюты и слабостью спроса на нее.

В данный момент можно наблюдать резкое охлаждение кредитного спроса, в том числе под импорт. Также снизился спрос на электронику, бытовую технику и автомобили, а все это в основном поставляется из-за рубежа, говорит Шепелев.

Чем дешевле становятся валюты, тем они привлекательнее с учетом консенсуса аналитиков, ожидающих девальвацию во втором полугодии.

«Поэтому новые максимумы рублю даются все тяжелее. К тому же в котировках может быть еще не отражено снижение цен на нефть во второй половине весны — в ближайшее время этот фактор может сказываться», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что дополнительное финансирование направлено на льготную ипотеку. Правительство перераспределяет средства с упором на поддержку граждан — более 300 миллиардов рублей направят на поддержку семей с детьми и работников бюджетной сферы.