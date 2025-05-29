Фото, видео: www.globallookpress.com/ Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Руслан Ишдавлетов побил свой же ранее установленный рекорд.

60 часов без еды, воды и сна — зато с музыкой. Петербуржец установил мировой рекорд по непрерывной импровизации на фортепиано!

Два с половиной дня музыкант Руслан Ишдавлетов провел за клавишами. готовился к концерту за сутки. Перестал есть и пить и делал дыхательные практики. К финальным аккордам у исполнителя появилась группа поддержки.

После этого Руслан то ли обнял фортепиано, то ли просто рухнул на него от усталости. Впрочем, через несколько минут он нашел в себе силы — дать интервью

«60 часов, это конечно… Сейчас могу признаться, что я не представлял, как это возможно, но просто пообещал себе и любимой», — сказал пианист.

Предыдущий рекорд по затяжной импровизации, принадлежал также Руслану. В прошлый раз он играл 42 с половиной часа. Новые достижения музыкант уже не планирует.