«Как отец»: чем приходится жертвовать родителям спортсмена

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Путь к тому, чтобы стать легендами вымощен из тысячи осколочков, по которым тебе не пройти одному! Золото на Олимпиаде — разве только результат?

Есть такая профессия — тренер, он же папа, мама, бабушка и дедушка! О чем переживают перед победой, как тренер делит «родительство», и без чего мы не сможем дышать — эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru на красной дорожке поделилась команда фильма «Финал».

Российское золото 2012-го года на летней Олимпиаде в Лондоне — колоссальный скачок отечественного волейбола, который навсегда останется в истории, как первая победа. Мы составили нешуточную конкуренцию команде ребят из Бразилии, хотя, на тот момент, это казалось невозможным. Россия была неплохим соперником на Олимпиаде для США, Китая, но право победителей в волейболе нас обходило дальней стороной. За тем, что невозможное стало реальностью — стоит огромная физическая и психологическая работа спортсменов, их родителей и тренеров. Про этот путь Петр Зеленов и Андрей Пресняков сняли «Финал».

«Выросло целое поколение, которое смеется над своей страной. Я хочу это остановить, поэтому надо снимать кино о победах. То, что сделала наша волейбольная сборная в 2012 году — не стыдно показать на всех экранах!» — уверяет режиссер Зеленов.

Очевидная истина заключена в том, что ребенок — самое дорогое, что появляется в результате любви двух людей! Новоиспеченные отец и мать в момент рождения малыша уж никак не могли бы представить свое счастье в руках чужого человека. В добавок, который может и прикрикнуть, и наказать, и вообще вершить судьбу их чада! Но «спортсменами» становятся, как правило, еще совсем юные создания, а родительская забота ложится на крепкие плечи тренера в силу того, что теперь зал — новый дом будущего чемпиона.

«У меня были все они мои дети. Ко всем старался относиться одинаково!» — не скрывает свое теплое отношение к подопечным тренер Сборной России на ОИ-2012 в Лондоне Владимир Алекно.

Его волейболист Тарас Хтей, не сговариваясь, утверждает уверенно:

«Тренер — это, можно сказать, отец и даже больше. Это установка, это тактика, это дух команды!»

Мы часто можем услышать истории о чрезмерно строгом отношении к чемпионам. Мол, победу получают через сорванный голос и выпавшие пряди волос жестокого и холодного лидера сборной. Но, если бы все так, то не было бы столько любви и благодарности от спортсменов в адрес тех, кто их довел до финала. Ведь искренность в словах от ученика тренеру появляется не из-за результата, а от процесса. От боли, от гнева и радости, от тысячи неудач во время тренировок и одной счастливой попытки, когда все получилось! И главное — искренность от того, что ты все прожил не один, а с учителем — бесценна. Русский спорт как раз и отличается умением быть единым «Мы» в борьбе с «Я»!

«Все важно в матче! Эмоции стресса, когда летим в проигрыш и не понимаем, в какой момент, что нужно сделать. И эмоции решения — и понимаешь, что нужно принять решение, чтобы что-то изменить», — вспоминает Алекно.

Большая ответственность не только за успех, но и за ребенка, идущего к нему, практически полностью переходит на тренера. И значительно разгружает родительские руки. Актриса Ирина Пегова не противится такому перекосу:

«И прекрасно! Мама с папой должны заниматься воспитанием, а учить кто-то другой!»

Передача одеяла «родительства», которое уходит на второй план у настоящих родителей и выходит на первый у совершенно неродного по крови человека — обходится без распри. Уметь жертвовать и отдавать — ключевой навык домашних чемпиона.

«Ничего легко не достается, и лавры, и золото — тяжелейший труд. Если вы ничего не вложили и не отдали — ничего обратно и не получите», — говорит режиссер «Финала» Петр Зеленов.

Но опять же, сказать, что наставник, которому доверили когда-то твою жизнь и судьбу, не родной — кощунство. Даже по крови учителя и ученика что-то все-таки объединяет — как минимум, они друг у друга периодически ее пьют. Не говоря уже о духовном родстве и доверии, которое и ведет к вершинам спорта.

В этом плане артисты схожи со спортсменами — у них есть наставник! Денис Шведов, сыгравший в «Финале» роль Алекно, проводит параллель между вселенной кино и спорта:

«Все зависит от главного режиссера — тренера. И как они во время тайм-аута, так и мы во время прогона стоим около режиссера и внимаем, что он нам скажет!»

Человеческие отношения не единственный катализатор успеха. Все же без глобальной идеологии нет и глобального смысла. Родина — наш воздух! Она дает нам возможность. И, добиваясь победы, мы делаем это ради нее. Режиссер Зеленов четко ставит границы:

«Это кино о любви к Родине и для тех, кто ее любит. Остальные — свободны!»

Фильм «Финал» — не о золоте в 2012 году. Это глубокий посыл о том, что в жизни может быть степенным, а что и правда важным! Победа — пункт отправной, но не конечная точка. В диалоге двух героев фильма запечатан важный посыл не только спортсменам, но и всем, для, кого Россия — Родина:

«Ты воздухом дышишь? Ну дышишь и дышишь, а зажать тебе глотку — сразу поймешь что тебе не хватает. Воздуха! Так же и с Родиной — пока все хорошо, и ты есть, а как ее не станет — сдохнешь!» — резюмирует режиссер картины.

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