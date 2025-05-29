«Это всегда мобилизует»: Путин поделился главным секретом молодости

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Многих давно волнует этот вопрос.

Чтобы сохранить молодость и держать себя в тонусе, нужно иметь цели в жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.

Мать-героиня Наталья Лукьянова из Крыма спросила российского лидера, как же ему удается так хорошо выглядеть. Путин не растерялся и привел свою точку зрения насчет того, что на самом деле может являться главным секретом молодости

«Очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели, и мы стремимся достигать этих целей. Это всегда мобилизует, всегда дисциплинирует, всегда заставляет заниматься нужными правильными вещами и держат в тонусе», — сказал президент РФ.

Путин подчеркнул важность наличия внутренних целевых установок и стремления к достижению поставленных перед собой целей и задач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России и лидер Йемена провели официальные переговоры в Кремле. В ходе встречи Владимира Путина и Рашада Мухаммеда аль-Алими обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Йемене, а также укрепления двусторонних связей.